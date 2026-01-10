Ричмонд
Всех застрявших на Сокотре туристов эвакуировали в Саудовскую Аравию

В Йемене с острова Сокотра эвакуировали 109 туристов, которые не могли покинуть остров из-за закрывшегося аэропорта. Всех пассажиров доставили в Саудовскую Аравию, сообщил министр информации Йемена Муаммар аль-Арьяни в соцсети X.

Эвакуация туристов была проведена с помощью бортов авиакомпании Yemenia Airways в аэропорт Джидды. Муаммар аль-Арьяни также уточнил, что регулярные рейсы между Сокотрой и Джиддой возобновятся в феврале этого года.

Ранее сообщалось, что первая группа российских граждан, застрявших на острове Сокотра в Йемене из-за прекращения авиасообщения, покинула территорию страны и отправилась в Саудовскую Аравию. Рейс авиакомпании Yemenia Airways доставил граждан в Джидду 7 января 2026 года.

