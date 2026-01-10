Более 40% немцев после блэкаута выступают за отставку мэра Берлина

Около 60% немецких граждан негативно оценили действия берлинских властей по ликвидации последствий масштабного блэкаута, произошедшего 3 января на юго-западе столицы. Об этом свидетельствует опрос института INSA, результаты которого опубликовало издание Bild.
Из-за пожара на подвесном кабельном мосту тогда без электричества и частично без отопления остались 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий. Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Власти Берлина ввели режим чрезвычайной ситуации, а оператор Stromnetz Berlin сообщил 10 января, что полное восстановление сетей займёт несколько месяцев из-за серьёзного ущерба.
Согласно опросу, проведённому 8−9 января среди 1005 жителей Германии, лишь 21% респондентов положительно оценили работу местных властей, тогда как 41% выступили за отставку мэра Берлина Кая Вегнера. При этом 37% считают, что он должен остаться на своём посту. Погрешность исследования не указана.
Ранее федеральная прокуратура Германии взяла расследование поджога под свой контроль. Подозреваемых из группировки Vulkan подозревают в участии в террористической организации. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал инцидент проявлением «левого терроризма».
7 января сообщалось, что в Берлине от последствий отключения электроэнергии умерла пожилая женщина.