Более 40% немцев после блэкаута выступают за отставку мэра Берлина

Из-за пожара на подвесном кабельном мосту тогда без электричества и частично без отопления остались 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий. Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Власти Берлина ввели режим чрезвычайной ситуации, а оператор Stromnetz Berlin сообщил 10 января, что полное восстановление сетей займёт несколько месяцев из-за серьёзного ущерба.