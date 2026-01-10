Склиф составил список самых странных находок внутри пациентов за 2025 год

За год медикам пришлось удалять беспроводные наушники, зубные коронки, абрикосовую косточку, черенок ложки, украшения и даже гвозди, которые пациенты случайно проглотили, в том числе во время ремонтных работ.
В клинике отметили, что такие случаи выглядят курьёзно, однако остаются серьёзной проблемой. Ежегодно в Склиф поступают десятки пациентов с инородными телами в организме, которым требуется экстренная помощь, а в некоторых случаях — длительное восстановление после хирургического вмешательства.
«Напоминание от Склифа: пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя», — заключили в медучреждении.
Ранее врачи Педиатрического университета Санкт-Петербурга успешно извлекли арахис из правого главного бронха девочки младше двух лет из Великого Новгорода. Орех попал в дыхательные пути ребёнка в последний день 2025 года. Подобные случаи встречаются довольно часто, особенно у детей до трёх лет, так как они ещё не умеют тщательно пережёвывать орехи. Родителям не следует давать детям подобные продукты.
