Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Склиф составил список самых странных находок внутри пациентов за 2025 год

НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского опубликовал подборку самых необычных предметов, которые врачи извлекли из пациентов в 2025 году. Список появился в Telegram-канале медицинского учреждения.

За год медикам пришлось удалять беспроводные наушники, зубные коронки, абрикосовую косточку, черенок ложки, украшения и даже гвозди, которые пациенты случайно проглотили, в том числе во время ремонтных работ.

В клинике отметили, что такие случаи выглядят курьёзно, однако остаются серьёзной проблемой. Ежегодно в Склиф поступают десятки пациентов с инородными телами в организме, которым требуется экстренная помощь, а в некоторых случаях — длительное восстановление после хирургического вмешательства.

«Напоминание от Склифа: пожалуйста, будьте осторожны и берегите себя», — заключили в медучреждении.

Ранее врачи Педиатрического университета Санкт-Петербурга успешно извлекли арахис из правого главного бронха девочки младше двух лет из Великого Новгорода. Орех попал в дыхательные пути ребёнка в последний день 2025 года. Подобные случаи встречаются довольно часто, особенно у детей до трёх лет, так как они ещё не умеют тщательно пережёвывать орехи. Родителям не следует давать детям подобные продукты.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.