Склиф составил список самых странных находок внутри пациентов за 2025 год

Ранее врачи Педиатрического университета Санкт-Петербурга успешно извлекли арахис из правого главного бронха девочки младше двух лет из Великого Новгорода. Орех попал в дыхательные пути ребёнка в последний день 2025 года. Подобные случаи встречаются довольно часто, особенно у детей до трёх лет, так как они ещё не умеют тщательно пережёвывать орехи. Родителям не следует давать детям подобные продукты.