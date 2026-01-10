Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде: что случилось

Хирург отметил, что последние 10 лет он проводит много времени в операционной, в течение рабочего дня оставаясь на ногах на протяжении по восемь-девять часов. Это и физическая нагрузка стали причиной произошедшего. При этом сам Хайдаров добавил, что операция прошла успешно.