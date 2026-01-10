Ричмонд
Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде: что случилось

Звездному хирургу Тимуру Хайдарову провели экстренную операцию в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову провели экстренную операцию на ногу в больнице Таиланда. Об этом он сообщил в личном аккаунте в социальной сети.

«Все массажисты и остеопаты в один голос говорили, что задняя поверхность ноги сильно напряжена. На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало», — рассказал о произошедшем Хайдаров.

Хирург отметил, что последние 10 лет он проводит много времени в операционной, в течение рабочего дня оставаясь на ногах на протяжении по восемь-девять часов. Это и физическая нагрузка стали причиной произошедшего. При этом сам Хайдаров добавил, что операция прошла успешно.

Ранее KP.RU сообщал, что приемная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария рассказала о перенесенной сложной операции на сердце.