Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде: что случилось

Звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову провели экстренную операцию на ногу в больнице Таиланда. Об этом он сообщил в личном аккаунте в социальной сети.
«Все массажисты и остеопаты в один голос говорили, что задняя поверхность ноги сильно напряжена. На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало», — рассказал о произошедшем Хайдаров.
Хирург отметил, что последние 10 лет он проводит много времени в операционной, в течение рабочего дня оставаясь на ногах на протяжении по восемь-девять часов. Это и физическая нагрузка стали причиной произошедшего. При этом сам Хайдаров добавил, что операция прошла успешно.
Ранее KP.RU сообщал, что приемная дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария рассказала о перенесенной сложной операции на сердце.