Россиянам назвали продукт для борьбы с заболеваниями желудка и лишним весом

«Основная польза уксуса заключается в том, что у него есть хорошие антимикробные свойства, и все патогенные бактерии, которые могут поступить в организм вместе с едой, нейтрализуются», — сообщил Денис Прокофьев в беседе с радио Sputnik. По его информации, яблочный уксус полезен для желудочно-кишечного тракта, способствует снижению веса, помогает бороться с изжогой и метеоризмом.