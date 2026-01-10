Россиянам назвали продукт для борьбы с заболеваниями желудка и лишним весом

Яблочный уксус полезен только при строгих дозировках и не в чистом виде.
Яблочный уксус активно применяется в кулинарии и медицине, его употребление восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта и способствует снижению веса. Об этом рассказал врач-терапевт Денис Прокофьев.
«Основная польза уксуса заключается в том, что у него есть хорошие антимикробные свойства, и все патогенные бактерии, которые могут поступить в организм вместе с едой, нейтрализуются», — сообщил Денис Прокофьев в беседе с радио Sputnik. По его информации, яблочный уксус полезен для желудочно-кишечного тракта, способствует снижению веса, помогает бороться с изжогой и метеоризмом.
Однако он уточнил, что речь идет о небольшом количестве — не более столовой ложки при приготовлении пищи. Врач подчеркнул, что употреблять уксус в чистом виде нельзя и одновременно предупредил о серьезных противопоказаниях. По его словам, из-за высокой кислотности уксус опасен при язвах, обострении гастрита и других эрозивных поражениях желудочно-кишечного тракта.