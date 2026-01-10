Ричмонд
Хоккейный клуб «Ростов» проиграл «Торосу» со счетом 1:2

В время домашней встречи ХК «Ростов» не смог победить «Торос».

В напряженном матче ХК «Ростов» уступил «Торосу» со счетом 2:1. Победу гостям принес точный бросок в третьем периоде.

Игра началась с преимущества ростовчан. Уже на 18-й минуте Иван Смолев после передачи Ярослава Сергиевского поразил дальний верхний угол ворот «Тороса», установив счет 1:0. Однако уже через минуту Павел Волокитин сравнял положение, отправив команды на первый перерыв при ничейном счете.

Вторая двадцатиминутка прошла без забитых шайб, а судьба матча решилась в заключительном периоде. В середине третьего отрезка Ильдан Газимов точным броском от синей линии вывел «Торос» вперед — 2:1. Этот гол так и остался победным для гостей.

Комментируя итоги встречи, главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев был краток:

— Команду соперника с победой. По матчу — сами всё видели. Сегодня они забили, мы — нет. Слишком много фантиков у нас в команде, к сожалению. Мы таких матчей проиграли, наверное, уже штук десять в этом сезоне.

Следующая встреча «Ростова» состоится 12 января на домашней арене с «Молотом».

