Бывший свердловский мэр умер вскоре после отставки

Она сказала еще много добрых слов о Валерии Еремееве. Например, о том, как он справлялся с наводнением, отстаивая права земляков. Или о том, как ему удалось сохранить в трех местных школах преподавание предметов с элементами татарской и марийской культур. «Ушел глава, о работе с которым есть что вспомнить. Это означает, что он думал о человеке и берег его», — подытожила омбудсмен.