Бывший свердловский мэр умер вскоре после отставки

Валерий Еремеев 18 лет руководил районом.
В Нижнесергинском районе скончался бывший глава Валерий Еремеев, который два месяца назад ушел в отставку. Печальную новость озвучила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова у себя на странице во «ВКонтакте».
«Как это всегда бывает, так и не успела сказать особых слов благодарности, которые Валерий Васильевич Еремеев заслужил. На его долю выпал прием беженцев с Украины, Нижние Серги их принимали первыми. И хотя многие ведомства участвовали в их размещении, знаю, что основную долю принял он на свои плечи», — написала Мерзлякова.
Она привела в пример случай на 1 сентября, когда району задержали деньги. Еремеев не стал дожидаться бюджетных средств, а просто посадил первоклашек в свою машину, привез в магазин, обул и одел. «И пока ведомства отчитывались — он помогал. Он помогал как гостеприимный хозяин территории. Помню, звонил посоветоваться: на какой завод отправить людей», — написала омбудсмен.
Она сказала еще много добрых слов о Валерии Еремееве. Например, о том, как он справлялся с наводнением, отстаивая права земляков. Или о том, как ему удалось сохранить в трех местных школах преподавание предметов с элементами татарской и марийской культур. «Ушел глава, о работе с которым есть что вспомнить. Это означает, что он думал о человеке и берег его», — подытожила омбудсмен.
Валерий Еремеев возглавлял Нижнесергинский район 18 лет: с 2007-го по 2025-й годы. 12 ноября он ушел в отставку по состоянию здоровья. Агентство писало о трудовом пути и политической карьере бывшего мэра.