Двое мужчин изнасиловали шестилетнюю девочку на крыше и убили, сбросив вниз

В индийском штате Уттар-Прадеш двое мужчин были задержаны после того, как изнасиловали шестилетнюю девочку и сбросили её с крыши. Ребёнок скончался от полученных травм. Об этом сообщило издание NDTV.

Нападение произошло, когда девочка играла на террасе арендованного дома, где вместе с семьёй проживали подозреваемые. Позже её тело обнаружили на соседнем участке. После того как отец ребёнка обратился в полицию, были сформированы специальные группы для поиска злоумышленников. Мужчин нашли в промышленной зоне, и при попытке задержания они открыли огонь по правоохранителям. У задержанных изъяли два пистолета. Позже нарушители раскаялись в содеянном.

«В результате ответного огня полиции оба подозреваемых получили огнестрельные ранения в ноги. Они были немедленно взяты под стражу и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении полиции.

Ранее в Новоуральске Свердловской области завершено расследование резонансного преступления десятилетней давности. Житель города предстанет перед судом за убийство знакомой и последующее надругательство над её телом 22 ноября 2015 года в квартире на улице Чурина.

