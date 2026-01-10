Двое мужчин изнасиловали шестилетнюю девочку на крыше и убили, сбросив вниз

Нападение произошло, когда девочка играла на террасе арендованного дома, где вместе с семьёй проживали подозреваемые. Позже её тело обнаружили на соседнем участке. После того как отец ребёнка обратился в полицию, были сформированы специальные группы для поиска злоумышленников. Мужчин нашли в промышленной зоне, и при попытке задержания они открыли огонь по правоохранителям. У задержанных изъяли два пистолета. Позже нарушители раскаялись в содеянном.