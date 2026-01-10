Ричмонд
Гвозди, наушники и даже черенок от ложки: что еще врачи «Склифа» доставали из пациентов

Врачи Склифа рассказали о необычных предметах, найденных внутри пациентов.

Источник: Комсомольская правда

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского рассказали о самых необычных предметах, найденных внутри пациентов во время работы в 2025 году. Среди находок были даже такие такие опасные вещи, как случайно проглоченные гвозди.

«Специалисты удаляли беспроводные наушники, украшения и даже гвозди, зажатые в зубах и ненамеренно проглоченные в процессе ремонта», — говорится в сообщении пресс-службы Склифа.

Представители НИИ подчеркнули, что ежегодно сталкиваются с десятками пациентов, которые нуждаются в экстренной медпомощи из-за инородных тел внутри. И несмотря на курьезность случаев, эта проблема остается крайне серьезной.

Ранее KP.RU сообщал, что в России определили список заболеваний, лечение которых с 2026 года будет предоставляться бесплатно. В перечень вошли более 20 видов недугов.