Гвозди, наушники и даже черенок от ложки: что еще врачи «Склифа» доставали из пациентов

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского рассказали о самых необычных предметах, найденных внутри пациентов во время работы в 2025 году. Среди находок были даже такие такие опасные вещи, как случайно проглоченные гвозди.
«Специалисты удаляли беспроводные наушники, украшения и даже гвозди, зажатые в зубах и ненамеренно проглоченные в процессе ремонта», — говорится в сообщении пресс-службы Склифа.
Представители НИИ подчеркнули, что ежегодно сталкиваются с десятками пациентов, которые нуждаются в экстренной медпомощи из-за инородных тел внутри. И несмотря на курьезность случаев, эта проблема остается крайне серьезной.
