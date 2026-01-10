Звёздного пластического хирурга Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде

Как объяснил сам врач, травма, потребовавшая хирургического вмешательства, напрямую связана с его профессией. Многочасовые операции на ногах в течение последних десяти лет привели к сильному перенапряжению ахиллова сухожилия, которое порвалось во время игры в паддл-теннис.
«На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало», — написал Хайдаров.
Ранее стало известно, что музыканту Владимиру Кузьмину стало плохо сразу после завершения выступления в московском клубе. Медицинскую помощь артисту вызвали сразу после завершения его дневного выступления в «Академ джазе».
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.