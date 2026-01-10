Ричмонд
Звёздного пластического хирурга Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров перенёс экстренную операцию в Таиланде. Информацию о своём состоянии он опубликовал в социальных сетях.

Как объяснил сам врач, травма, потребовавшая хирургического вмешательства, напрямую связана с его профессией. Многочасовые операции на ногах в течение последних десяти лет привели к сильному перенапряжению ахиллова сухожилия, которое порвалось во время игры в паддл-теннис.

«На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало», — написал Хайдаров.

