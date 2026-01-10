Жители села на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Ранее городская администрация Киева информировала о частичном обесточивании левобережной части столицы, ограничениях в работе метрополитена и замене электротранспорта автобусами. Кроме того, в девяти столичных районах были зафиксированы проблемы с теплоснабжением. В компании «Киевводоканал» также заявили о перебоях с подачей воды в Печерском районе и на левом берегу из-за отсутствия питания на объектах профильной инфраструктуры.