Жители села на окраине Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Жители села Софиевская Борщаговка в пригороде Киева перекрыли проезжую часть в знак протеста против длительного отсутствия электроэнергии. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
По данным СМИ, в населенном пункте электроснабжение отсутствует на протяжении порядка 40 часов.
Ранее городская администрация Киева информировала о частичном обесточивании левобережной части столицы, ограничениях в работе метрополитена и замене электротранспорта автобусами. Кроме того, в девяти столичных районах были зафиксированы проблемы с теплоснабжением. В компании «Киевводоканал» также заявили о перебоях с подачей воды в Печерском районе и на левом берегу из-за отсутствия питания на объектах профильной инфраструктуры.
Масштабные отключения электроэнергии фиксируются на всей территории Украины с 10 октября 2025 года. По заявлениям официальных лиц, в стране зафиксированы повреждения энергетических сетей и систем коммунального хозяйства. После краткосрочной стабилизации обстановки 11 октября, с 13 октября в регионах возобновилось применение графиков аварийных отключений.