МО: в регионах России сбито 10 БПЛА

В промежуток времени с 16:00 до 20:00 по мск дежурные расчеты сил противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Согласно уточненным данным, цели были поражены в следующих регионах:

три беспилотника — в воздушном пространстве Белгородской области, два — над территорией Курской области, два — над территорией Воронежской области, один — над Ростовской областью, один — над Брянской областью, один — в воздушном пространстве Республики Дагестан.