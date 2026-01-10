В Ростовской области ужесточили наказание за нарушения правил перевозки детей

С 9 января 2026 года в Ростовской области, как и на всей территории России, вступили в силу существенно увеличенные штрафы за нарушения требований к перевозке несовершеннолетних. Изменения вводятся на основании нового федерального закона от 29 декабря 2025 года № 525-ФЗ, который скорректировал статью 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ.