В Ростовской области ужесточили наказание за нарушения правил перевозки детей

За перевозку детей без специального кресла штраф увеличили для людей до 5 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 9 января 2026 года в Ростовской области, как и на всей территории России, вступили в силу существенно увеличенные штрафы за нарушения требований к перевозке несовершеннолетних. Изменения вводятся на основании нового федерального закона от 29 декабря 2025 года № 525-ФЗ, который скорректировал статью 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Согласно обновленным нормам, размер штрафа для рядовых водителей вырос. Теперь нарушение правил перевозки детей обойдется физическим лицам не в три, а в пять тысяч рублей.

Значительно повысилась ответственность и для должностных, а также юридических лиц. Для них установлены штрафы в размере пятидесяти тысяч и двухсот тысяч рублей соответственно.

