Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на женщин в Прикамье

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения собак на жителей Пермского края. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно сведениям из социальных медиа, житель поселка Уральского Нытвенского района допускает самовыгул стаи собак, которые нападают на людей и других животных. Отмечается, что подобные инциденты происходят в течение длительного времени, а среди пострадавших числятся как минимум три женщины.
Следственными органами СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину представить отчет о ходе следственных действий и установленных обстоятельствах произошедшего.
Ранее в Приангарье задержали чиновника после нападения стаи собак на ребенка.