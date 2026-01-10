Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на женщин в Прикамье

Согласно сведениям из социальных медиа, житель поселка Уральского Нытвенского района допускает самовыгул стаи собак, которые нападают на людей и других животных. Отмечается, что подобные инциденты происходят в течение длительного времени, а среди пострадавших числятся как минимум три женщины.