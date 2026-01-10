Олень атаковал летящий беспилотник в зоне СВО

Молодой олень попытался атаковать FPV-дрон в зоне спецоперации, внезапно прыгнув на него. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».
На видео запечатлено, как олень прыгнул на летящий беспилотник. Если бы у животного были рога, БПЛА мог пострадать. Олень коптер не задел, поэтому он продолжил полёт.
Украинским иди российским войскам принадлежал дрон, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в ДНР кот сбил беспилотник ВСУ, летящий в сторону жилых домов.
