Олень атаковал летящий беспилотник в зоне СВО

Молодой олень внезапно прыгнул на дрон в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Молодой олень попытался атаковать FPV-дрон в зоне спецоперации, внезапно прыгнув на него. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

На видео запечатлено, как олень прыгнул на летящий беспилотник. Если бы у животного были рога, БПЛА мог пострадать. Олень коптер не задел, поэтому он продолжил полёт.

Украинским иди российским войскам принадлежал дрон, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ДНР кот сбил беспилотник ВСУ, летящий в сторону жилых домов.

