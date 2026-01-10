Совет Европы хочет привлечь РФ к ответственности за удар «Орешником» по Украине

Напомним, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военным объектам на территории Украины в ночь на 9 января. В результате атаки были поражены объекты производства дронов ВСУ и предприятия энергоинфраструктуры.