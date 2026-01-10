Совет Европы хочет привлечь РФ к ответственности за удар «Орешником» по Украине

В Совете Европы захотели привлечь Россию к ответственности за удар «Орешником» по территории Украины 9 января. С соответствующим призывом выступил генеральный секретарь СЕ Ален Берсе.
По его словам, ударом «Орешника» Россия якобы продемонстрировала неуважение к международному праву. При этом Берсе назвал привлечение Москвы к ответственности и выплатам компенсаций для Украины главным приоритетом Совета Европы.
Напомним, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военным объектам на территории Украины в ночь на 9 января. В результате атаки были поражены объекты производства дронов ВСУ и предприятия энергоинфраструктуры.
Российская сторона неоднократно заявляла, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам на территории Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не атакует социальные объекты.