Депутат Панеш объяснил, можно ли взять вторую ипотеку, не закрыв первую

У россиян есть возможность оформить вторую ипотеку, если первая еще не закрыта. Об этом в субботу, 10 января, рассказал заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш.

Он объяснил, что окончательное решение в данном случае принимает финансовая организация, которая предоставляет кредитование.

— С декабря 2023 года действует правило «одна льготная ипотека в одни руки». Воспользоваться льготной ставкой по большинству госпрограмм можно только один раз. Есть одно исключение — «Семейная ипотека», — отметил депутат.

По словам парламентария, получить второй займ по данной программе можно при условии рождения второго ребенка, передает rg.ru.

С 2026 года основным фактором для покупки жилья является не стоимость квартиры, а тип ипотечной программы. Без льгот и господдержки ипотека требует от семьи очень высокого ежемесячного дохода, почти 300 тысяч рублей.

При первых сложностях с выплатой ипотечного кредита нельзя тянуть до просрочек и суда — это только усугубит ситуацию, также предупредила Дарья Боковня.