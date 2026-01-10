Жителям Сургута вернули похищенный с Аллеи Славы нефтяной арт-объект

Всего в Сургуте установлено семь фигур лиса.
В Сургуте нашли похищенную с Аллеи Славы на улице 60 лет Октября бронзовую скульптуру лиса, которая стала частью нового туристического маршрута «Следами Лиса: Городской Тур». Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на данные администрации города и полиции. Фигуру, которая символизирует нефтяной край, обнаружил владелец одного из магазинов, рядом с которым злоумышленники бросили скульптуру после кражи.
«С помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что неизвестные сняли фигурку лиса, закрепленную на общественной скамейке, а затем бросили ее вблизи одного из магазинов. Похищенную скульптуру спустя некоторое время обнаружил собственник торговой точки, он занес потерянную фигуру в помещение магазина», — пишет «СургутИнформ-ТВ».
В мэрии Сургута уточнили, что кража произошла 7 января в вечернее время. Личности причастных к инциденту сейчас устанавливают сотрудники полиции.
Бронзовые лисы установлены в Сургуте в рамках инициативного проекта «Следами Лиса: Городской Тур», предложенного группой студентов Сургутского государственного университета и поддержанного администрацией. Всего в городе размещены семь фигур, каждая из которых символизирует одну из ключевых ценностей Сургута: науку, историю и традиции, память и подвиг, искусство и культуру, промышленность и нефтяной край, мультикультурность и перспективы развития, а также духовность.
О запуске маршрута ранее сообщал глава Сургута Максим Слепов. В своих социальных сетях он отмечал, что лисы и новые арт-объекты для кормления белок в парке «За Саймой» стали примером воплощения идей горожан по созданию комфортной городской среды. Для жителей также организован был квест: горожанам предлагают найти все семь скульптур, в том числе фигуру у Свято-Троицкого собора, и прислать фотографии.