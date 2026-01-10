Жителям Сургута вернули похищенный с Аллеи Славы нефтяной арт-объект

О запуске маршрута ранее сообщал глава Сургута Максим Слепов. В своих социальных сетях он отмечал, что лисы и новые арт-объекты для кормления белок в парке «За Саймой» стали примером воплощения идей горожан по созданию комфортной городской среды. Для жителей также организован был квест: горожанам предлагают найти все семь скульптур, в том числе фигуру у Свято-Троицкого собора, и прислать фотографии.