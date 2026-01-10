В аэропорту Калуги временно ввели ограничения

Срочная новость.
В аэропорту Калуги (Грабцево) временно введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Как уточняется, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
