Радугу посреди зимы заметили в Курганской области. Фото

«Это довольно редкое явление. Для его появления нужны яркое солнце, крепкий мороз и повышенная влажность. Зимняя радуга в январе считается предвестником богатства и изобилия. По народным приметам, ее появление в начале года предвещает удачный и процветающий год. Кто еще успел заметить это редкое явление?» — сообщается в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту местные жители также выложили несколько фотографий редкого атмосферного явления.