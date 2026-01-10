Радугу посреди зимы заметили в Курганской области. Фото

Добрый знак заметили в небе над Курганской области.
В Курганской области заметили редкое природное явление — зимнюю радугу, которую еще называют гало. Ее запечатлели жители Куртамышского округа. Об этом сообщает местное издание.
«Это довольно редкое явление. Для его появления нужны яркое солнце, крепкий мороз и повышенная влажность. Зимняя радуга в январе считается предвестником богатства и изобилия. По народным приметам, ее появление в начале года предвещает удачный и процветающий год. Кто еще успел заметить это редкое явление?» — сообщается в группе газеты «Куртамышская нива» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту местные жители также выложили несколько фотографий редкого атмосферного явления.
Ранее гало было замечено в небе над Курганом. Световое кольцо вокруг Солнца горожане наблюдали в декабре. Оно появилось из-за морозов, высокой влажности и преломления солнечных лучей.
Редкое природное явление заметили в Куртамышском округе.