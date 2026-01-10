Работа на линии жизни: командир медицинского взвода 22-го мотострелкового полка группировки «Север» — о роботах-носильщиках, чудесах и цене эвакуации

Командир медицинского взвода одного из полков группировки войск «Север» с позывным «Цыган» не любит говорить о себе. Гораздо охотнее он перечисляет тех, кого удалось вытащить с передовой. Но если внимательно слушать его сухие ответы, за ними проступает плотная, тяжелая работа человека, для которого боевые действия — это не про уничтожение, а про жизнь. Про тех, кого нужно дотащить, довезти, вылечить. Одна из таких историй началась с обычного, казалось бы, выезда на эвакуацию — на надежном УАЗике.