Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один беспилотник сбит над Ростовской областью вечером 10 января

Минобороны сообщило о еще одном беспилотнике, сбитом над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в субботу, 10 января, над территорией Ростовской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно официальной информации, в период с 16:00 до 20:00 над территорией России дежурными средствами противовоздушной обороны было ликвидировано в общей сложности 10 беспилотников самолетного типа. Цели были нейтрализованы над несколькими регионами: три — в Белгородской области, по два — в Курской и Воронежской областях, по одному — в Брянской и Ростовской областях, а также один над территорией Республики Дагестан.

Ранее в субботу Минобороны РФ информировало об уничтожении с 9:00 до 16:00 33 аналогичных воздушных целей, десять из которых были сбиты также в небе над Ростовской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем дневном сообщении отмечал, что силы ПВО работали по целям в Каменске-Шахтинском и ряде районов, включая Каменский, Цимлянский и другие. По его данным, в результате инцидентов никто из гражданского населения не пострадал, однако в некоторых населенных пунктах были зафиксированы повреждения линий электропередач, стекол в домах и легковых автомобилей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше