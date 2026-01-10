Еще один беспилотник сбит над Ростовской областью вечером 10 января

Вечером в субботу, 10 января, над территорией Ростовской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальной информации, в период с 16:00 до 20:00 над территорией России дежурными средствами противовоздушной обороны было ликвидировано в общей сложности 10 беспилотников самолетного типа. Цели были нейтрализованы над несколькими регионами: три — в Белгородской области, по два — в Курской и Воронежской областях, по одному — в Брянской и Ростовской областях, а также один над территорией Республики Дагестан.
Ранее в субботу Минобороны РФ информировало об уничтожении с 9:00 до 16:00 33 аналогичных воздушных целей, десять из которых были сбиты также в небе над Ростовской областью.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем дневном сообщении отмечал, что силы ПВО работали по целям в Каменске-Шахтинском и ряде районов, включая Каменский, Цимлянский и другие. По его данным, в результате инцидентов никто из гражданского населения не пострадал, однако в некоторых населенных пунктах были зафиксированы повреждения линий электропередач, стекол в домах и легковых автомобилей.
