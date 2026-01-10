Еще один беспилотник сбит над Ростовской областью вечером 10 января

Согласно официальной информации, в период с 16:00 до 20:00 над территорией России дежурными средствами противовоздушной обороны было ликвидировано в общей сложности 10 беспилотников самолетного типа. Цели были нейтрализованы над несколькими регионами: три — в Белгородской области, по два — в Курской и Воронежской областях, по одному — в Брянской и Ростовской областях, а также один над территорией Республики Дагестан.