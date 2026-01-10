Россиянам напомнили о дополнительных длинных выходных в 2026 году

12 января в России завершатся новогодние каникулы. Несмотря на это, жителей ожидают еще несколько периодов продолжительного отдыха. Об этом свидетельствует актуальный производственный календарь.
Из документа следует, что выходные по случаю Дня защитника Отечества продлятся с 21 по 23 февраля. В честь Международного женского дня нерабочими будут дни с 7 по 9 марта.
По традиции майские праздники разделятся на два блока. Первый период запланирован с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 10 мая.
В июне у россиян также появится возможность воспользоваться дополнительными выходными в связи с празднованием Дня России — отдых продлится с 12 по 14 июня.
Еще один нерабочий день предусмотрен осенью: 4 ноября объявлено выходным по случаю Дня народного единства.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина также раскрыла, что в 2026 году россиян ждет семь сокращенных рабочих недель.
Можно ли и нужно ли увеличивать в России рабочую неделю, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.