Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал кандидатом от правящей в стране партии ФИДЕС на пост главы правительства республики. Решение было принято в ходе 31-го съезда фракции, прошедшего в Будапеште.
Отмечается, что кандидатура Орбана была принята делегатами единогласно и на безальтернативной основе. Выборы в парламенте Венгрии пройдут в апреле текущего года.
Сам Орбан поблагодарил представителей ФИДЕС за доверие. Премьер-министр подчеркнул, что даже после 20 лет пребывания в должности главы правительства он по-прежнему готов к выполнению этой задачи.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Виктора Орбана, что в 2026 году Венгрия не намерена продолжать финансирование киевского режима. Премьер подчеркнул, что республика не планирует поддерживать Евросоюз и его курс на поддержку Украины для продолжения вооруженного конфликта с Россией.