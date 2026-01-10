Ранее KP.RU сообщал о заявлении Виктора Орбана, что в 2026 году Венгрия не намерена продолжать финансирование киевского режима. Премьер подчеркнул, что республика не планирует поддерживать Евросоюз и его курс на поддержку Украины для продолжения вооруженного конфликта с Россией.