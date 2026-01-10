Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан стал кандидатом ФИДЕС на пост премьера Венгрии на предстоящих выборах

Партия ФИДЕС приняла единогласное решение о выдвижении кандидатуры Орбана на парламентские выборы в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал кандидатом от правящей в стране партии ФИДЕС на пост главы правительства республики. Решение было принято в ходе 31-го съезда фракции, прошедшего в Будапеште.

Отмечается, что кандидатура Орбана была принята делегатами единогласно и на безальтернативной основе. Выборы в парламенте Венгрии пройдут в апреле текущего года.

Сам Орбан поблагодарил представителей ФИДЕС за доверие. Премьер-министр подчеркнул, что даже после 20 лет пребывания в должности главы правительства он по-прежнему готов к выполнению этой задачи.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Виктора Орбана, что в 2026 году Венгрия не намерена продолжать финансирование киевского режима. Премьер подчеркнул, что республика не планирует поддерживать Евросоюз и его курс на поддержку Украины для продолжения вооруженного конфликта с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше