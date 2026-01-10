Суд в Нидерландах аннулировал официальный брак из-за речи, составленной ИИ

Окружной суд в нидерландском городе Зволле аннулировал брак из-за того, что свадебная регистрационная речь была составлена искусственным интеллектом. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Согласно постановлению суда, возлюбленные пригласили своего знакомого, чтобы тот выступил в качестве регистратора на церемонии в апреле 2025 года.
На мероприятие также пришел официальный представитель муниципалитета Зволле, отвечающий за юридическую фиксацию брака.
Чтобы исключить излишнюю официозность, регистратор использовал нейросеть для подготовки текста речи. ИИ сгенерировал клятвенные формулировки для жениха и невесты, которые противоречили закону.
Суд подчеркнул, что согласно статье 1:67 Гражданского кодекса Нидерландов, будущие супруги обязаны были сделать строго определенное законом заявление.
Нарушение этой процедуры признано существенным. В результате суд постановил, что брак является недействительным из-за несоблюдения обязательных юридических норм.
