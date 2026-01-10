«Ахмат» подписал контракты с футболистами из Албании и Казахстана

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» объявил о переходе новых игроков в рамках зимнего трансферного окна. Состав команды пополнили албанский защитник Клисман Цаке и полузащитник сборной Казахстана Галымжан Кенжебек. Об этом сообщает пресс-служба коллектива Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт с 26-летним Цаке, ранее выступавшим за македонскую «Шкендию», подписан на три с половиной года. В составе предыдущего клуба защитник принял участие в 132 матчах, отметившись 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. В его профессиональной карьере также значатся выступления за команды «Струга» и «Тирана».
Соглашение с представителем сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком рассчитано на четыре с половиной года. После прохождения медицинского обследования игрок официально присоединился к грозненскому клубу. С лета 2025 года Кенжебек выступал за команду «Елимай», где в 11 матчах национального первенства забил шесть голов и выполнил четыре голевые передачи.
На текущий момент «Ахмат» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. После завершения осенней части сезона в активе клуба 22 набранных очка.
Ранее «Зенит» официально подтвердил переход полузащитника Жерсона в бразильский клуб «Крузейро».