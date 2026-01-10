«Ахмат» подписал контракты с футболистами из Албании и Казахстана

Соглашение с представителем сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком рассчитано на четыре с половиной года. После прохождения медицинского обследования игрок официально присоединился к грозненскому клубу. С лета 2025 года Кенжебек выступал за команду «Елимай», где в 11 матчах национального первенства забил шесть голов и выполнил четыре голевые передачи.