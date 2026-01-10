В Лондоне протестующий заменил флаг на здании посольства Ирана

Протесты в Иране начали в конце 2025 года. Первыми на улицы вышли предприниматели. На следующий день к протестующим присоединились студенты. Первоначальной причиной митингов стало сильное падение курса иранского риала. На данный момент известно, что в результате погромов в Иране были убиты около 25 правоохранителей.