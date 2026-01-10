В Лондоне протестующий заменил флаг на здании посольства Ирана

Неизвестный мужчина проник на территорию посольства Ирана в Лондоне, забрался на балкон здания и заменил государственный флаг Ирана на флаг со львом и солнцем периода монархии. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По данным издания, полиция не вмешивалась, пока протестующий снимал официальный флаг. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили инцидент.
«Мы осведомлены о протестной акции у иранского посольства, в ходе которой один из участников забрался на балкон здания. На месте находятся полицейские, дополнительно направленные силы для предотвращения беспорядков», — говорится в заявлении правоохранительных органов.
Протесты в Иране начали в конце 2025 года. Первыми на улицы вышли предприниматели. На следующий день к протестующим присоединились студенты. Первоначальной причиной митингов стало сильное падение курса иранского риала. На данный момент известно, что в результате погромов в Иране были убиты около 25 правоохранителей.
Ранее стало известно, что после стрельбы в Иране погибли минимум 217 человек.