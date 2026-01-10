ФСБ и МВД не пишут в мессенджерах: Блогер Катя Позова напомнила россиянам, как обезопасить себя от мошенников

Мошенники часто звонят россиянам в праздники. Особенно часто это может происходить в новогодние каникулы, когда бдительность граждан снижена в праздничной суете. Об этом напомнила блогер Катя Позова в своем Telegram-канале.
«Если вас пугают, торопят, просят молчать или назвать коды из СМС — это обман. Повесьте трубку, прекратите переписку, расскажите близким и берегите себя!», — рассказала Позова.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, с аналогичным призывом к россиянам в канун Нового года обратился актер Никита Кологривый. Он напомнил о важных основах, которые очень необходимо помнить и знать, сталкиваясь со звонком аферистов.