ФСБ и МВД не пишут в мессенджерах: Блогер Катя Позова напомнила россиянам, как обезопасить себя от мошенников

Блогер Катя Позова напомнила россиянам, как обезопасить себя от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники часто звонят россиянам в праздники. Особенно часто это может происходить в новогодние каникулы, когда бдительность граждан снижена в праздничной суете. Об этом напомнила блогер Катя Позова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что сотрудники ФСБ или МВД никогда не будут звонить или писать в мессенджерах. В банковских структурах никогда не попросят отправить средства на «безопасный счет», а из Центробанка и «Госуслуг» и вовсе не позвонят настоящие сотрудники.

«Если вас пугают, торопят, просят молчать или назвать коды из СМС — это обман. Повесьте трубку, прекратите переписку, расскажите близким и берегите себя!», — рассказала Позова.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, с аналогичным призывом к россиянам в канун Нового года обратился актер Никита Кологривый. Он напомнил о важных основах, которые очень необходимо помнить и знать, сталкиваясь со звонком аферистов.