Свириденко: Долина не подпишет акт о передаче квартиры Лурье до 20 января

«~Создается устойчивое впечатление, что мы наблюдаем не ошибки, а намеренное затягивание процесса~. Однако эта тактика ведет в тупик. Решение Мосгорсуда о выселении Долиной уже вступило в силу. У Лурье есть четкий и ожидаемый путь: в понедельник, 12 января, получить в суде исполнительный лист и направить его в отдел судебных приставов», — отметил эксперт.