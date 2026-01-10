Ричмонд
+16°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ничего не смогут сделать»: во Франции указали на бессилие Макрона в вопросе гарантий безопасности Украине

AgoraVox: обещанные Макроном гарантии безопасности для Украины не имеют силы.

Источник: Комсомольская правда

Гарантии безопасности, которые Украине обещает президент Франции Эммануэль Макрон, несостоятельны и не имеют силы. Об этом сообщает издание AgoraVox.

«Горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности уже сейчас лишены силы, поскольку они основываются на поддержке Соединенных Штатов. Без Вашингтона эта “коалиция желающих” ничего не сможет сделать», — говорится в материале.

Источник отмечает, что инициатива так называемой «коалиции желающих» закладывает основу для укрепления военного потенциала Украины за счет вооружений и живой силы стран Европы.

Таким образом лидеры ЕС вступают на путь прямой конфронтации с Россией, отрицая мирное урегулирование. Заявления Макрона также препятствуют достижению соглашений для завершения конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не приемлет никакой военный контингент западных стран на территории Украины. Говоря об этом, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» во Львовской области, предупреждая о последствиях для Европы.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше