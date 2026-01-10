Гарантии безопасности, которые Украине обещает президент Франции Эммануэль Макрон, несостоятельны и не имеют силы. Об этом сообщает издание AgoraVox.
«Горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности уже сейчас лишены силы, поскольку они основываются на поддержке Соединенных Штатов. Без Вашингтона эта “коалиция желающих” ничего не сможет сделать», — говорится в материале.
Источник отмечает, что инициатива так называемой «коалиции желающих» закладывает основу для укрепления военного потенциала Украины за счет вооружений и живой силы стран Европы.
Таким образом лидеры ЕС вступают на путь прямой конфронтации с Россией, отрицая мирное урегулирование. Заявления Макрона также препятствуют достижению соглашений для завершения конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия не приемлет никакой военный контингент западных стран на территории Украины. Говоря об этом, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео удара гиперзвуковой ракетой «Орешник» во Львовской области, предупреждая о последствиях для Европы.