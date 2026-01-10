Истории про спецагентов — это только в кино: комик Саша Ваш напомнил правила безопасности при разговоре с мошенниками

Захватывающие сюжеты про спецагентов хороши только в кино. В реальности же, как напомнил блогера и стендап-комик Саша Ваш, все сводится к тому, что у человека просто выманивают цифры с оборота карты или код. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте.