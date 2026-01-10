Истории про спецагентов — это только в кино: комик Саша Ваш напомнил правила безопасности при разговоре с мошенниками

Захватывающие сюжеты про спецагентов хороши только в кино. В реальности же, как напомнил блогера и стендап-комик Саша Ваш, все сводится к тому, что у человека просто выманивают цифры с оборота карты или код. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Комик обратился к россиянам и напомнил, как правильно вести себя, если позвонили мошенники. Ваш подчеркнул, что, если вас торопят и просят не распространятся о разговоре — вам звонит очередной аферист. Он также посоветовал действовать от обратного: не спешить и поговорить с близкими.
«Фразы “это секретно, никому не говорите” или “это очень срочно” — классический приём манипулятора — изолировать человека, чтобы он наделал глупостей или торопить его, чтобы он не успел разобраться в ситуации… Помните, вы ничего не должны незнакомым вам людям, что бы они ни говорили», — подчеркнул комик.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, блогер Елена Журавлева также призвала граждан России быть бдительными и помнить о базовых правилах осторожности в мессенджерах и телефонных разговорах с незнакомцами. Журавлева напомнила, что «даже в самые уютные дни нельзя терять бдительность».