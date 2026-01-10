Ричмонд
Лютая стужа арктического циклона: В Молдову пришли морозы до −20 градусов — синоптики выпустили предупреждение об опасности

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове установится экстремально холодная погода из-за арктического циклона. По данным синоптиков, в ночные часы температура воздуха опускается до −15…-20 градусов, местами ниже.

Днём столбики термометров не поднимутся выше −6…-10 градусов, а в условиях усиленного северо-восточного ветра холод будет ощущаться ещё сильнее.

Метеорологи объявили жёлтый уровень опасности из-за сильных морозов и риска гололёда. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, тепло одеваться и соблюдать осторожность на дорогах.

Впрочем, смотрите сами.