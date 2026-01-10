Ричмонд
Береговая охрана Грузии задержала танкер Caminero под флагом Панамы

Пограничная полиция МВД Грузии назвала причиной задержания танкера нарушение правил судоходства.

Источник: Аргументы и факты

Пограничная полиция МВД Грузии сообщила о задержании береговой охраной танкера Caminero за нарушение правил судоходства.

Судно, следовавшее под флагом Панамы, задержано в территориальных водах Грузии.

Административное производство по статье 114 о нарушении правил судоходства начали в отношении капитана танкера, который является гражданином Турции. Его уже оштрафовали на 15 тыс. лари (почти на $5,5 тыс.). После выплаты штрафа танкер получит возможность свободного перемещения.

Ранее стало известно о захвате береговой охраной США танкера Olina возле острова Тринидад.