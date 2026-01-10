Ричмонд
Данные 17,5 миллиона пользователей Instagram* оказались под угрозой из-за взлома

Данные более 17,5 миллиона пользователей Instagram* оказались под угрозой из-за хакерской атаки. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в Notebookcheck.

Базу данных соцсети нашли на просторах Даркнета — внутри вся личная информация людей, почта, номера телефонов и другое. Однако пароли в Сеть не попали.

Предположительно, утечка актуальна для 2024 года. Однако последнюю неделю пользователям платформы приходят фишинговые сообщения с просьбой сменить пароль, передает издание.

21 декабря группа «пиратских активистов» также взломала музыкальный каталог сервиса Spotify, получив доступ к 86 миллионам аудиофайлов.

Кроме того, недавно хакеры, связанные с группировкой ShinyHunters, украли данные 200 миллионов пользователей сайта для взрослых PornHub. Злоумышленники заявили, что в результате взлома они получили доступ к истории поиска и просмотров пользователей PornHub Premium.

МВД России также предупредило о новой волне фишинговых атак. Злоумышленники маскируются под «Госуслуги» и рассылают сообщения о якобы положенных выплатах.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.