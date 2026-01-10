Ричмонд
Хакеры похитили личные данные 17,5 млн аккаунтов в Instagram*

Пользователи Instagram* начали получать сообщения с фишинговыми ссылками после утечки информации из-за хакерской атаки.

Источник: Комсомольская правда

Хакеры похитили конфиденциальные данные порядка 17,5 миллионов аккаунтов в социальной сети Instagram*. Об этом сообщает компания Malwarebytes, работающая в сфере услуг по кибербезопасности.

Отмечается, что среди похищенных хакерами данных есть не только имена пользователей соцсети, но и адреса электронной почты, номера телефонов и другая личная информация.

Несмотря на то, что произошла утечка данных, хакерам не удалось скомпрометировать пароли аккаунтов. Однако из-за действий киберпреступников многие пользователи стали получать сообщения с фишинговыми ссылками для якобы подтверждения учетных записей или с целью смены пароля.

Ранее KP.RU сообщал, что хакеры похитили данные истории поиска более 200 миллионов пользователей платформы Pornhub. После утечки информации хакерская группировка начала вымогать деньги у компании, угрожая обнародовать конфиденциальную информацию.

* принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.