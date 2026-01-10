Хакеры похитили личные данные 17,5 млн аккаунтов в Instagram*

Хакеры похитили конфиденциальные данные порядка 17,5 миллионов аккаунтов в социальной сети Instagram*. Об этом сообщает компания Malwarebytes, работающая в сфере услуг по кибербезопасности.
Отмечается, что среди похищенных хакерами данных есть не только имена пользователей соцсети, но и адреса электронной почты, номера телефонов и другая личная информация.
Несмотря на то, что произошла утечка данных, хакерам не удалось скомпрометировать пароли аккаунтов. Однако из-за действий киберпреступников многие пользователи стали получать сообщения с фишинговыми ссылками для якобы подтверждения учетных записей или с целью смены пароля.
Ранее KP.RU сообщал, что хакеры похитили данные истории поиска более 200 миллионов пользователей платформы Pornhub. После утечки информации хакерская группировка начала вымогать деньги у компании, угрожая обнародовать конфиденциальную информацию.
* принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.