Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские пилоты F-16 критикуют НАТО за неподходящую тактику ведения боя

Пилоты ВСУ выразили недовольство методами подготовки, применяемыми инструкторами стран НАТО. По мнению летчиков, предлагаемые альянсом тактические приемы не соответствуют реальным условиям противостояния с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Украинские пилоты истребителей F-16 выразили недовольство методами подготовки, применяемыми инструкторами стран НАТО. По мнению пилотов, предлагаемые альянсом тактические приемы не соответствуют реальным условиям противостояния с Россией. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Один из украинских летчиков рассказал, что после возвращения с учений пилоты сталкиваются с трудностями в реальных боевых условиях.

«Мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям», — сказал он.

В частности, специалисты альянса настаивают на ведении боя на больших высотах. Однако, по словам собеседника издания, наличие у российской стороны современных истребителей и технические характеристики устаревших моделей F-16 вынуждают летчиков ВСУ самостоятельно разрабатывать новые схемы работы, игнорируя стандарты НАТО.

Ранее украинская сторона опубликовала фотографию истребителя F-16 Fighting Falcon, который, по их данным, был доработан для перехвата ударных беспилотников. На снимке самолет оснащен шестью ракетами класса «воздух-воздух» ближнего действия AIM-9 Sidewinder и дополнительными топливными баками.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше