Украинские пилоты F-16 критикуют НАТО за неподходящую тактику ведения боя

Украинские пилоты истребителей F-16 выразили недовольство методами подготовки, применяемыми инструкторами стран НАТО. По мнению пилотов, предлагаемые альянсом тактические приемы не соответствуют реальным условиям противостояния с Россией. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Один из украинских летчиков рассказал, что после возвращения с учений пилоты сталкиваются с трудностями в реальных боевых условиях.
«Мы обнаружили, что тактика, которой нас учили за границей, не совсем применима к этим боевым действиям», — сказал он.
В частности, специалисты альянса настаивают на ведении боя на больших высотах. Однако, по словам собеседника издания, наличие у российской стороны современных истребителей и технические характеристики устаревших моделей F-16 вынуждают летчиков ВСУ самостоятельно разрабатывать новые схемы работы, игнорируя стандарты НАТО.
Ранее украинская сторона опубликовала фотографию истребителя F-16 Fighting Falcon, который, по их данным, был доработан для перехвата ударных беспилотников. На снимке самолет оснащен шестью ракетами класса «воздух-воздух» ближнего действия AIM-9 Sidewinder и дополнительными топливными баками.