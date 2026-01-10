В Кургане пройдет концерт на набережной

Концерт «Зимние забавы» станет частью городской новогодней программы «Елка-2026», которая проходит в Кургане с 15 декабря по 19 января. В эти дни в городе работают ярмарки, открыты катки, на Троицкой площади и площади Ленина ежедневно проходят выступления коллективов из муниципальных образований и местных учреждений культуры.