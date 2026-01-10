Ричмонд
В Кургане пройдет концерт на набережной

В Кургане на набережной реки Тобол пройдет бесплатный концерт. Его устроят музыканты колледжа имени Д. Д. Шостаковича. Об этом сообщается в социальных сетях.

В Кургане студенты музыкального колледжа устроят для горожан концерт на набережной.

«На набережной реки Тобол 11 января в 12:00 состоится концертно-игровая программа “Зимние забавы” от Курганского областного музыкального колледжа имени Д. Д. Шостаковича. Ориентир — арт-объект “Вода”», — говорится в официальном паблике учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Концерт «Зимние забавы» станет частью городской новогодней программы «Елка-2026», которая проходит в Кургане с 15 декабря по 19 января. В эти дни в городе работают ярмарки, открыты катки, на Троицкой площади и площади Ленина ежедневно проходят выступления коллективов из муниципальных образований и местных учреждений культуры.