Олень попытался сбить дрон в зоне СВО

FPV-дрон, выполнявший боевую задачу в зоне спецоперации, едва не был сбит оленем. Кадры в субботу, 10 января, опубликовали в Telegram-канале «Изнанка».
Беспилотник летел низко над землей и внезапно был атакован молодым оленем. Если бы тот имел развесистые рога, то все могло окончиться печально.
Однако заряд не сдетонировал, и БПЛА полетел дальше. В публикации не уточняется, какой армии принадлежит дрон — российской или украинской.
27 декабря в столичном зоосаде также рассказали, что ослик Жорик, который перевозил снаряды в зоне спецоперации, поселился на контактной площадке в детском зоопарке столицы.
Зоопарк оперативно организовал перевозку животного после того, как часть, в которой он «служил», начала передислокацию. В начале осени Жорик прошел адаптацию в филиале учреждения.
Бойцы российской группировки «Восток» на Запорожском направлении также раскрыли, что им помогает необычный напарник — кот по кличке Маркиз. Животное сопровождает подразделение во время выходов.