Хакеры взломали Instagram, под угрозой данные 17,5 млн пользователей

Хакеры взломали социальную сеть Instagram*, под угрозой оказались данные 17,5 млн пользователей. Об этом пишет Notebookcheck.
Издание отмечает, что хакеры могут использовать оказавшиеся в их руках данные для фишинга и захвата аккаунтов. Пользователям советуют включить двухфакторную аутентификацию и быть внимательными к сообщениям.
База данных Instagram появилась на просторах Даркнета. Речь идет о личной информации пользователей, номерах телефонов, почте и т.д. Утверждается, что пароли в архив не попали.
Напомним, власти Кузбасса сообщили о взломе официальных сетей регионального правительства.
Ранее эксперт Иван Дмитриев предупредил россиян о росте киберугроз из-за ИИ-агентов.
* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой.