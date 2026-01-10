Ричмонд
Хакеры взломали Instagram, под угрозой данные 17,5 млн пользователей

База данных Instagram появилась на просторах Даркнета.

Источник: Аргументы и факты

Хакеры взломали социальную сеть Instagram*, под угрозой оказались данные 17,5 млн пользователей. Об этом пишет Notebookcheck.

Издание отмечает, что хакеры могут использовать оказавшиеся в их руках данные для фишинга и захвата аккаунтов. Пользователям советуют включить двухфакторную аутентификацию и быть внимательными к сообщениям.

База данных Instagram появилась на просторах Даркнета. Речь идет о личной информации пользователей, номерах телефонов, почте и т.д. Утверждается, что пароли в архив не попали.

Напомним, власти Кузбасса сообщили о взломе официальных сетей регионального правительства.

Ранее эксперт Иван Дмитриев предупредил россиян о росте киберугроз из-за ИИ-агентов.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой.