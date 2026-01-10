WSJ: в США прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану

В администрации президента США Дональда Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по территории Ирана. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает источник, США обсуждает атаку по Ирану в случае, если будет необходимо реализовать предупреждения Трампа. Среди вариантов для возможных целей американская администрация рассматривает масштабный авиационный удар по ряду военных объектов на иранской территории.
При этом в материале WSJ подчеркивается, что единого решения по данному вопросу пока что нет. США также пока не начали перебрасывать войска или военную технику для реализации удара.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп высказался о масштабных протестах в Иране. Как заявил президент США, Вашингтон следит за ситуацией, пригрозив Тегерану сильным ударом в случае убийства протестующих.