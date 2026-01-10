Shot: туристы из России пожаловались на коллапс в аэропорту Египта

Часть туристов уже прошла регистрацию и паспортный контроль, но вынуждена ждать у выходов на посадку без уверенности, что их вещи погрузят в самолеты. Люди утверждают, что объявлений по громкой связи практически нет, информация о причинах остановки системы не раскрывается. Некоторые пассажиры пытаются найти свои чемоданы через сотрудников стойки информации, однако доступ в багажную зону им не дают.