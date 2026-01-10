Shot: туристы из России пожаловались на коллапс в аэропорту Египта

Туристы опасаются, что багаж не попадет в самолет.
В аэропорту египетского курорта Шарм-эль-Шейх вечером произошел сбой в работе системы выдачи и транспортировки багажа. Об этом сообщили российские туристы, находящиеся в терминале вылета, передает telegram-канал SHOT.
По словам застрявших россиян, багажные ленты остановились, чемоданы скапливаются в закрытой зоне, а сотни пассажиров, готовящихся к вылету в Москву, опасаются, что их вещи не попадут на рейсы в аэропорт Шереметьево. Туристы связали происходящее с техническими проблемами в багажной службе. По их словам, сотрудники аэропорта не могут оперативно запустить ленты и обеспечить досмотр чемоданов перед погрузкой.
Часть туристов уже прошла регистрацию и паспортный контроль, но вынуждена ждать у выходов на посадку без уверенности, что их вещи погрузят в самолеты. Люди утверждают, что объявлений по громкой связи практически нет, информация о причинах остановки системы не раскрывается. Некоторые пассажиры пытаются найти свои чемоданы через сотрудников стойки информации, однако доступ в багажную зону им не дают.
Ранее российские туристы уже сталкивались с проблемами при вылетах за рубеж и внутри страны. В декабре пассажиры рейса Red Wings со Шри-Ланки почти трое суток не могли улететь в Москву из ‑за отсутствия свободных дальнемагистральных самолетов и были вынуждены самостоятельно оплачивать проживание, а до этого задержки и переносы рейсов из ‑за непогоды фиксировались в магаданском аэропорту.