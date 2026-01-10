ХК «Югра» взял верх над «Магниткой» в напряженном матче

Матч проходил в Ханты-Мансийске (архивное фото).
Хоккейный клуб «Югра» из Ханты-Мансийска 10 января одержал волевую победу над магнитогорской «Магниткой» со счетом 2:1. Матч чемпионата ВХЛ завершился в овертайме, передает корреспондент URA.RU.
«Команда “Югра” сумела сравнять счет в конце третьего периода. Победную шайбу забросила уже в дополнительное время», — сообщает корреспондент URA.RU.
Первое слово в матче осталось за магнитогорскими хоккеистами: на 14-й минуте 17-й секунде точным броском отличился форвард «Магнитки» Павел Тютнев, открыв счет — 0:1. Долгое время ханты-мансийцы не могли пробить вратаря соперника и отыгрались только в самом конце основного времени. На 57-й минуте 26-й секунде шайбу в ворота гостей направил нападающий «Югры» Артем Попов, восстановив равенство — 1:1.
В овертайме хозяева льда развили давление и смогли воспользоваться моментом. Решающий гол ханты-мансийской команды забил форвард Алексей Макеев ровно на 65-й минуте встречи, установив окончательный счет — 2:1.
