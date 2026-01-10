ХК «Югра» взял верх над «Магниткой» в напряженном матче

Первое слово в матче осталось за магнитогорскими хоккеистами: на 14-й минуте 17-й секунде точным броском отличился форвард «Магнитки» Павел Тютнев, открыв счет — 0:1. Долгое время ханты-мансийцы не могли пробить вратаря соперника и отыгрались только в самом конце основного времени. На 57-й минуте 26-й секунде шайбу в ворота гостей направил нападающий «Югры» Артем Попов, восстановив равенство — 1:1.