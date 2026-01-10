Чебурашка объединил поколения, заявил продюсер фильма-чемпиона

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы «Чебурашки 2» почти вдвое превышают показатели фильма «Буратино», заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории «Чебурашки 2» («Буратино» привлек в кинотеатры 3,6 миллиона посетителей, а «Простоквашино» — 3,8 миллиона человек).