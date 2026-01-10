Ричмонд
Трамп подписал указ о защите дохода от продажи венесуэльской нефти в США

Трамп распорядился о защите денежных средств при продаже венесуэльской нефти от судебных взысканий.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на защиту доходов от продажи венесуэльской нефти, размещенных на счетах Министерства финансов страны. Соответствующий документ был опубликован Белым домом 10 января.

Инициатива предусматривает защиту от судебных взысканий и удержаний вырученных в ходе сделок по продаже нефти средств. Отмечается, что такая выручка является собственностью правительства Венесуэлы, которая находится на хранении в США.

В указе также подчеркивается, что выплаты и переводы обозначенных средств должны производиться американским Минфином по распоряжению госсекретаря страны.

Ранее KP.RU сообщал, что американские компании инвестируют сотни миллиардов долларов в добычу нефти в Венесуэле. Как заявил Трамп, бизнес готов сделать масштабные вложения в рамках сделки, выгодной как для США, так и для Венесуэлы.

