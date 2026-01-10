Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский депутат ГД Лантратова предложила увеличить отпуск работавшим в новогоднюю ночь

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила с инициативой увеличить отдых тем, кто работал в новогоднюю ночь. Она предлагает дать таким сотрудникам три дня оплачиваемого отпуска. Об этом она сообщила в соцсетях.

Челябинский депутат ГД Лантратова считает, что работавшим в новогоднюю ночь следует дать три выходных.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила с инициативой увеличить отдых тем, кто работал в новогоднюю ночь. Она предлагает дать таким сотрудникам три дня оплачиваемого отпуска. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Предложила дать три дня оплачиваемого отпуска тем, кто работал в ночь с 31 декабря на 1 января. Направила такое обращение на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова», — написала Яна Лантратова в своем telegram-канале.

По ее мнению, сотрудники экстренных служб, медики, полицейские, представители других социально значимых отраслей жертвуют возможностью встретить Новый год в кругу семьи, поскольку вынуждены исполнять свои трудовые обязанности в праздничную ночь. Она считает справедливым решение компенсировать эту работу тремя дополнительными выходными.

Ранее власти Челябинской области заявляли, что в новогодние праздники все экстренные и силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности. Губернатор Алексей Текслер поручал усилить меры в местах массового пребывания людей и в социальных учреждениях, где проходят детские и праздничные мероприятия.