Челябинский депутат ГД Лантратова предложила увеличить отпуск работавшим в новогоднюю ночь

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила с инициативой увеличить отдых тем, кто работал в новогоднюю ночь. Она предлагает дать таким сотрудникам три дня оплачиваемого отпуска. Об этом она сообщила в соцсетях.