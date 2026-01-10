Ричмонд
Трамп подписал указ о защите средств, вырученных от продажи нефти Венесуэлы

Глава США Дональд Трамп подписал указ, в рамках которого планируется защищать средства, полученные от продажи нефти Венесуэлы. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Белого дома.

В тексте указывается, что деньги, вырученные от продажи нефти, являются «суверенной собственностью правительства Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах на хранении».

Доходы также выведут из-под действия судебных взысканий, арестов и требований частных кредиторов, включая компании, претендующие на компенсации по старым спорам с Венесуэлой.

В документе добавили, что все выплаты и переводы средств должны производиться минфином в соответствии с указаниями государственного секретаря США.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин был готов предоставить своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро убежище и гарантии безопасности.

Трамп также провел пресс-конференцию, посвященную ударам армии США по Венесуэле и захвату главы республики. «ВМ» собрала главные заявления президента США.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
