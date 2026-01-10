Трамп подписал указ о защите средств, вырученных от продажи нефти Венесуэлы

Глава США Дональд Трамп подписал указ, в рамках которого планируется защищать средства, полученные от продажи нефти Венесуэлы. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Белого дома.
В тексте указывается, что деньги, вырученные от продажи нефти, являются «суверенной собственностью правительства Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах на хранении».
Доходы также выведут из-под действия судебных взысканий, арестов и требований частных кредиторов, включая компании, претендующие на компенсации по старым спорам с Венесуэлой.
В документе добавили, что все выплаты и переводы средств должны производиться минфином в соответствии с указаниями государственного секретаря США.
До этого стало известно, что президент России Владимир Путин был готов предоставить своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро убежище и гарантии безопасности.
Трамп также провел пресс-конференцию, посвященную ударам армии США по Венесуэле и захвату главы республики. «ВМ» собрала главные заявления президента США.