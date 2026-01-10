Ричмонд
Каждый пятый житель Германии задумывается об эмиграции

Каждый пятый житель Германии задумывается о возможном переезде из страны. Таковы данные нового исследования Немецкого центра исследований интеграции и миграции (DeZIM).

При этом миграционные настроения распределены неравномерно. Среди коренных немцев (без миграционного прошлого) об отъезде размышляют 17%. Значительно выше этот показатель у мигрантов и их потомков: среди самих переехавших — 34%, а среди их детей и внуков — 37%. Наиболее сильны такие настроения у выходцев из Турции, Ближнего Востока и Северной Африки (39%).

Лишь 2% опрошенных имеют конкретные планы и готовы покинуть страну в ближайший год. Главной причиной для раздумий об отъезде около половины респондентов назвали надежду на лучшую жизнь в другом месте.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что биометрический контроль для мигрантов нужно распространить на все пункты пропуска через российскую границу. По его словам, существующие пилотные проекты и принятые локальные решения необходимо распространить на всю территорию государства. По сути, предлагается сделать стандартной общегосударственной процедурой для всех иностранцев, пересекающих границу РФ.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

