Каждый пятый житель Германии задумывается об эмиграции

При этом миграционные настроения распределены неравномерно. Среди коренных немцев (без миграционного прошлого) об отъезде размышляют 17%. Значительно выше этот показатель у мигрантов и их потомков: среди самих переехавших — 34%, а среди их детей и внуков — 37%. Наиболее сильны такие настроения у выходцев из Турции, Ближнего Востока и Северной Африки (39%).