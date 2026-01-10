Ричмонд
Появились первые кадры боевого применения ВСУ мобильного ЗРК Tempest

Появились первые кадры боевого применения украинскими войсками мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Tempest.

Появились первые кадры боевого применения украинскими войсками мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Tempest. Об этом в субботу сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Комплекс смонтирован на базе багги и оснащен двумя ракетами AGM-114L Longbow. По имеющимся данным, система была негласно передана Киеву Соединенными Штатами для проведения испытаний в реальных боевых условиях.

Основным назначением данного ЗРК является борьба с беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Ранее также стало известно о том, что Киев и Берлин подписали соглашения о поставках и совместном производстве вооружений на общую сумму €1,2 млрд. Договоренности предусматривают долгосрочные поставки запасных частей к системам Patriot, закупку украинских беспилотников, совместное производство БПЛА, создание 200 самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также поставку современных средств радиоэлектронной борьбы.

