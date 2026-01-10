Появились первые кадры боевого применения ВСУ мобильного ЗРК Tempest

Появились первые кадры боевого применения украинскими войсками мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Tempest. Об этом в субботу сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».
Комплекс смонтирован на базе багги и оснащен двумя ракетами AGM-114L Longbow. По имеющимся данным, система была негласно передана Киеву Соединенными Штатами для проведения испытаний в реальных боевых условиях.
Основным назначением данного ЗРК является борьба с беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.
Ранее также стало известно о том, что Киев и Берлин подписали соглашения о поставках и совместном производстве вооружений на общую сумму €1,2 млрд. Договоренности предусматривают долгосрочные поставки запасных частей к системам Patriot, закупку украинских беспилотников, совместное производство БПЛА, создание 200 самоходных артиллерийских установок «Богдана», а также поставку современных средств радиоэлектронной борьбы.