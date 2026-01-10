Маньяк по прозвищу Электрик убивал людей током в гаражах на Урале

Хабаров рос в обеспеченной семье, рано увлёкся физикой и электротехникой, а позже получил профильное образование и устроился работать на ТЭЦ. Внешне он не вызывал опасений: знакомые вспоминали его как спокойного и вежливого человека, однако ещё в начале 2000-х у него начали проявляться серьёзные психические нарушения. Со временем интерес к технике и электричеству перерос в опасную одержимость, которая и стала основой будущих преступлений.
Своих жертв Хабаров выбирал случайно — чаще всего это были молодые мужчины, размещавшие объявления о продаже компьютерных деталей или ремонте техники. Он назначал им встречи под предлогом сделок или подработки, а затем заманивал в гаражи. Там он связывал и убивал жертв с помощью самодельных устройств, подающих смертельные разряды тока. Тела вывозил за город и поджигал, пытаясь скрыть следы преступлений.
После второго доказанного убийства следователи вышли на Хабарова, проанализировав телефонные контакты погибшего студента. На допросах он признался в содеянном и, по данным материалов дела, говорил о чувстве эйфории, которое испытывал после убийств. Суд дважды признавал его невменяемым, и вместо колонии мужчина оказался в психиатрическом стационаре.
Когда именно Хабаров покинул лечебницу, доподлинно неизвестно. По данным URA.ru, спустя годы он смог устроиться охранником в торговый центр, но после опознания был уволен. Где он находится сейчас, неизвестно. Между тем, история «маньяка-электрика» остаётся одной из самых мрачных страниц криминальной хроники Свердловской области.
