Маньяк по прозвищу Электрик убивал людей током в гаражах на Урале

Хабаров рос в обеспеченной семье, рано увлёкся физикой и электротехникой, а позже получил профильное образование и устроился работать на ТЭЦ. Внешне он не вызывал опасений: знакомые вспоминали его как спокойного и вежливого человека, однако ещё в начале 2000-х у него начали проявляться серьёзные психические нарушения. Со временем интерес к технике и электричеству перерос в опасную одержимость, которая и стала основой будущих преступлений.