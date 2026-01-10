Malwarebytes: хакеры похитили данные 17,5 млн пользователей Instagram

«Киберпреступники похитили конфиденциальную информацию 17,5 млн аккаунтов Instagram, включая имена пользователей, физические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое», — написала компания в своем аккаунте в соцсети Х.
Портал Notebookcheck, в свою очередь, сообщил, что утекшие данные могут быть использованы для фишинга и воровства аккаунтов. Отмечается, что утечка могла произойти еще в 2024 году, но данные были опубликованы в 2026 году. Также сообщается, что пользователи начали получать электронные письма с предупреждением, что их пароли пытались поменять.
Корпорация Meta не подтвердила утечку, а также не комментировала произошедшее.